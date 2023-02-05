除夕夜騎士撞斷國中生牙 事後神隱家長怒提告

上月21日除夕夜，新北市土城區賴姓國中男學生和媽媽外出購物，已靠路邊行走，卻仍遭46歲曾姓男子騎車追撞，造成國中生2顆門牙斷裂，警方依交通事故處理，事後學生家長聯繫曾男，曾卻始終拒接電話避不見面，家長氣炸，於連假後提告曾男涉嫌過失傷害，警方已受理依法偵辦。

除夕夜晚間8時許13歲賴姓國一生和媽媽外出購物，沿土城延吉街往金城路方向行走，母子已盡量靠邊，曾姓男子不知何故竟緊貼路邊騎行，直接從後方撞上賴生，2人雙雙倒地。

賴生2顆門牙被撞斷，滿口鮮血，曾男卻不顧傷者，稱「趕時間」急著要離開，賴母制止，堅持等候警方到場調查，雙方在員警依交通事故案件製作筆錄後才各自離開。

事後國中生到醫院就醫，2顆門牙斷裂其中1顆還插入牙齦，須手術及植牙，嚴重影響日常進食。賴母試圖聯繫曾男，協調醫藥費賠償問題，但曾男卻直接神隱，拒接電話。賴母氣極，於春節連假過後到派出所提告，控告曾男涉嫌過失傷害。

土城警分局表示，警方已受理報案，後續將通知曾男到案，依法偵辦。