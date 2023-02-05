英國國防部2月4日的消息，俄羅斯軍隊繼續取得小幅進展，試圖包圍頓內次克州東部，已經3面包圍的巴赫穆特(Bakhmut)，而且原本的補給線也隨時被砲火攻擊。對此，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在與歐盟領導人舉行的聯合記者會上說：「我們將盡可能地戰鬥下去。烏克蘭不會交出巴赫穆特。」

在英國國防部發布的每日情報說，隨著俄羅斯部隊的推進，通往巴赫穆特的兩條主要道路受到砲火的直接威脅。瓦格納集團(Wagner Group)極有可能佔領了一條連接巴赫穆特和西維爾斯克(Siversk)的路線，情勢危急。雖然烏克蘭仍有多條補給路線，但巴赫穆特確實越來越孤立。」

烏克蘭政府也深知此事，總統澤倫斯基說：「烏克蘭絕不會交出巴赫穆特。」

澤倫斯基表示，據他所知，俄羅斯很快將在東部、東北部再次發起大規模攻勢，準備奪下巴赫穆特、萊曼等城市。

烏克蘭情報部門在2月2日發出警告，稱俄羅斯將在 3 月之前，集結更大的部隊，可能以突擊作戰奪取完整的頓內次克。

澤倫斯基說：「俄羅斯想要發起他們的復仇之戰，而我們不會給他們這個機會。」

左起：歐盟高峰會主席查爾斯‧米歇爾、烏克蘭總統澤倫斯基，歐盟理事主席馮德萊恩。歐盟表示堅定支持烏克蘭。(圖/路透)

他再度與歐盟官員請求更多的遠程武器，他說：「如果有遠程武器，我們不僅不會離開巴赫穆特，還能開始收復自2014年以來被佔領的頓巴斯多數地區。」

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，絕對支持烏克蘭，願意提供更多武器，讓烏克蘭在戰場上取得勝利。

前比利時首相，現任歐盟高峰會主席查爾斯‧米歇爾(Charles Michel)說：「我們不會被克里姆林宮嚇倒，烏克蘭和歐盟是一家人；你的命運就是我們的命運。」

他接著說：「沒有安全和獨立的烏克蘭，就不可能有安全和獨立的歐洲，我們堅定的幫助烏克蘭取勝。」