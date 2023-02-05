富邦悍將去年戰績不理想，季後除了秋訓外，在今年1月就展開春訓，提前備戰新球季，今天進行首場隊內藍白賽，6名投手輪番上陣，除了去年季中首輪指名的黃保羅表現不俗外，傷癒歸隊的吳世豪、新秀潘奕誠、黃子宸也都獲得投手教練郭勇志肯定。

首場藍白戰富邦投手安排年輕投手輪番上陣，每人各投2局，藍隊先由黃保羅登板，接著依序為吳世豪、楊強森，白隊則是推出潘奕誠、黃子宸、蘇捷恩。

對於首場隊內賽投手群表現，2位一軍投手教練都給予不錯的評價，羅曼也提到，雖然自己較晚與球隊會合，但在國外時都有持續掌握投手群的狀況，對於黃保羅的表現，他認為經過休息讓黃保羅的身體調整到位，現在狀態還不錯。

雖然給予黃保羅不錯的肯定，但羅曼強調，黃保羅雖然是球隊第一指名，但還是要跟其他球員一樣很努力，才有機會爭取開季先發，「教練團會持續觀察每個投手進度，好好展現自己，那個位置就會是他的。」

郭勇志也說，今天投手們的狀況都在教練團預想內，感覺球員對首場隊內賽很在意，有些著急、想表現，但大致上都可以掌握投球節奏、變化球控制力。

今天黃保羅2局投球中最快球速約在147、148公里左右，郭勇志認為算是正常表現，「大家都對他有期待，他自己也很想趕快展現，但教練團希望他不要急，把自己該做的做好，今天2局投球符合水準，也有成功執行投球策略及目標，球的品質也不錯。」

另外，郭勇志也點名潘奕誠、黃子宸及吳世豪表現不俗，至於接下來球隊將與經典賽中華隊、古巴隊進行交手，教練團也會持續觀察投手群，排出最適合人選應戰。