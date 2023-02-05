一名母親稱她產後曾告知親友不要用嘴親孩子的臉，擔心感染細菌，某次她臨時有事請婆婆顧孩子，事後她看監視器竟發現小姑不斷狂親孩子的臉，婆婆還說「唉唷這麼享受」，她憤怒稱「做人為什麼要如此賤…這輩子不准再碰我小孩」；不過網友們卻認為是小題大作，「給別人帶孩子，就是要放下妳的原則」。

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她有一個7個月大的孩子，最初在月子中心時就已告知親友不要嘴親嬰兒，擔心孩子感染細菌，她與丈夫也是隔著衣服親，某次她因臨時有急事，把孩子托給婆婆照顧，半小時後她回家看監視器，竟發現小姑「一直親」孩子的臉，小姑還拿手機開心地自拍。

該女網友說孩子臉上還有傷口，而當時她的婆婆一直擋到監視器鏡頭，但她仍有看見小姑親孩子，婆婆當時還對小姑說「唉唷這麼享受」；原PO崩潰發文怒罵「做人為什麼要如此賤？」她問其他網友該怎麼做，是要請丈夫向小姑說嗎，最後稱「這輩子不准再碰我小孩」。

其他網友留言「什麼事都一樣，需要人家幫忙，就要放下某些原則，否則幫忙還要被監控，事後還要被檢討，以後就沒人願意幫忙了」、「怕別人照顧不好…就不要請別人帶」、「很介意就沒有下次就好，她們也是愛寶寶」、「其實你這麼介意，就不該把寶寶交給她們」、「給別人帶孩子，妳就是要放下妳的原則」。