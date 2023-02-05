DJ圓圓主持竹北元宵晚會，現場氣氛嗨爆。（中視提供）

人氣男團U：NUS受邀到竹北市元宵晚會演唱。（中視提供）

U：NUS與現場觀眾大合照。（中視提供）

DJ圓圓昨（4日）主持「2023竹北市元宵燈會」晚會，她一開場帶來單曲〈Pasion〉炒熱氣氛，被問到感情狀態，圓圓說今年單身第11年，「已經把感情拋在很後面，家人也不太會再催婚，畢竟工作不會背叛，但情人卻有可能背叛。」她還打趣形容，「沒有想終結單身，比較想跟新台幣交往。」

圓圓透露從大年初三就已經開工，一路到元宵節都排滿工作，「我是一個愛賺錢的人，一個年的開始就要讓自己處在一個緊繃的工作狀態，這樣整年才會處於高張力。」所以她今年簽了新約，計畫到東南亞等地發展，另外也希望有機會參與實境秀或戲劇演出，希望有朝一日手上能有幾個帶狀的電視節目，是她最大的夢想。

晚會最後邀來人氣爆棚的U：NUS，4名男孩一連帶來〈U ＆ US〉、〈Yolo〉、〈King〉等動感歌曲，又唱又跳讓粉絲嗨到尖叫聲連連，最後還轉身與全場觀眾大合照，展現超高人氣；「2023竹北市元宵燈會」即日起至12日在竹北市文化公園舉行。