主播張齡予去年11月產下兒子「小班長」，今（5日）是她產後首度出席公開活動，替狗仔葛斯齊的書籍《狗眼人間》站台，久未現身的她，上圍豐滿、四肢纖細，看似回到以往的火辣身材。但她低調不願多談近況，表示今天是義氣相挺多年好友。

葛斯齊日前傳出有意前往北京，他今坦言預計2月中或是2月底前往，前老闆更表示要幫他支付機票、飯店等開銷，他說這次北京行除了要簽署工作上的合約，也將在當地對張蘭提出誹謗的刑事訴訟，「律師都已經找好，台灣部分已經告完，但不知道傳票是否有送達」，他表示控告的內容是之前張蘭在直播中指控他，因為拿了大S（徐熙媛）的錢，所以才爆料汪小菲婚內出軌。

葛斯齊表示，他曾跟汪小菲提及張蘭直播時的不實言論，無奈汪小菲都未回應，「他都已讀不回，我覺得有點過分，我們之後都沒有傳訊息，我也不清楚是否已被對方拉黑」。他說過去汪小菲總說來台灣後要找他一起吃飯，所以他這次去北京，一定會跟汪小菲說。

至於汪小菲的來台時間，葛斯齊笑言，「他9月就說要來了啊，他一定會來的，因為除了小孩，他還有S Hotel的事業相關事務要處理」。最後，他也表示汪小菲和張穎穎尚未分手，更虧「真愛怎麼會分手呢？」