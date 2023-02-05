2023台灣燈會士林燈區在虎劇團及「Luxy Boyz」舞者結合光影及肢體的表演下，已在日前正式點燈。士林區主題燈由30隻「光兔」組成，配合聲光表演裝置連續閃爍，展現出兔子跳耀的動態模樣。牠們懸掛在台北市表演藝術中心，即日起每日晚間6時至10時定時演出。

士林區的燈區圍繞在台北市表演藝術中心四周，主要分成4大展區，民眾從捷運劍潭站3號出口步行約2、3分鐘即可到達。首先在表藝中心入口附近，有著不少「台灣美食專線0800-來士林-來士林」、「我能放下我的尊嚴，但我不能放下手上的筷子」等與士林夜市、商圈結合的燈飾標語。

另一側則有數個由兔子造型的燈飾組成的光廊，現場陸續有民眾即使下雨也想撐著傘合照。接著是表藝中心週遭的走道，投影著數個民俗舞蹈剪影，展現台灣傳統文化。

士林區主燈設置於表藝中心1樓小戲台上方，即日起每日晚間6時至10時，每半小時演出約5分鐘的表演，每日有9場。屆時民眾將看見30隻光兔圍繞成直徑約7.5公尺的圓圈，搭配聲光表演裝置，呈現如定格動畫般的兔子跳躍動態效果。

士林區長洪進達指出，士林燈區以「舞動」及「藝術」為主軸，結合士林在地歷史故事、光影、藝術、舞蹈、美食呈現士林燈區主題「光舞藝遊 兔耀士林」。此外，士林區還有更多好吃、好玩及深入探訪的系列活動，包含單身聯誼、黃昏走讀、假日展演及抽獎活動，歡迎民眾參加。