2023年台北國際書展在今（5）日舉行閉幕典禮，圖為文化部長史哲和波蘭主題國代表合影。（李欣恬攝）

為期6天，2023年台北國際書展在今（5）日舉行閉幕典禮，今年總計有50萬5千參觀人次，是去年書展的兩倍，此外還有670場版權桌次會議，以及811場現場閱讀活動，文化部長史哲表示，他六天都在現場，「今年書展可說是一場盛大的重逢。」

台北書展基金會董事長吳韻儀表示：「人真的回來了！」吳韻儀說，有出版社告訴她，今年的業績已超過疫情前2019年的業績，「人潮、銷售和信心都回來了，很喜歡在走廊時聽到有人說：我在台北書展，我們相約書展見，我們有多久沒有這樣開心的自由交流。」

今年參展國家數共有33國，出版社共470間，其中有225間國際出版社，共計1393展位，此外，還有432位國際人士前來，包括204位國際出版社代表、137位專業人士以及國際作家68人，還有 23位國際媒體，國內外作家總計790人。

值得一提的是，書展期間也是寒假，因此有學生130團共3500人前來參加。