李男以玻璃瓶自製汽油彈。（資料照）

新北市李姓男子與蘇男早有怨懟，去年9月20日朝蘇男位在汐止的住處丟7顆汽油彈，警檢發現他以衛生紙當引信，並在瓶口黏貼水雷鞭炮點燃，朝蘇男住處丟擲，雖然僅燒毀1部機車，但已觸犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，士林地院日前審結，判處3年10月有期徒刑。另外李男提供帳戶給詐團，遭判處有期徒刑2月，併科罰金1萬元。

李男與蘇男曾有口角，去年案發當天晚上7點多，先到住家附近購買160元的汽油，分裝到玻璃瓶內，並以美工刀裁切衛生紙，貼上水雷鞭炮，當作點燃引信，並攜帶10顆汽油彈到蘇男的住處，以打火機點燃7顆，企圖從1樓丟入蘇男住處內部，卻被玻璃門窗擋住，墜落1樓當場炸裂，並冒出火光，還好附近鄰居聽到聲響，立刻幫忙撲滅火勢。

法院根據李男購買的汽油、監視器畫面，認為李已經著手實施放火，雖未使建築物喪失功效，屬於未遂，但李男辯稱，蘇男曾經要騷擾他的家人，他是為了保護家人才丟汽油彈，但法官並不採信，並未以情堪憫恕給予減刑，儘管案發後與李與蘇母達成和解，仍依放火燒燬現供人使用之住宅物未遂罪判處徒刑。