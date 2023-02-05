美國擊落中方偵察氣球引發喧然大波，台大政治系教授兼系主任張登及5日表示，這是美行政部門迫於與北京長時間的交涉不成功，及國內共和黨與輿論壓力下做出的不得已舉措。去年拜習會的共識是「保持溝通、管控分歧」，但是一個小小的氣球事件證明雙方管控失敗，美中短暫的護欄建立跟溝通管道恢復恐怕是幾近功虧一簣了。

張登及5日接受本報採訪時指出，據外媒報導，美方早在1月底就發現中國偵察氣球進入境內，且據中方抗議聲明，北京經查證之後，已確認並多次告知美方，要求雙方以專業冷靜方式處理。顯見早在美國務卿布林肯訪華前好幾天，雙方都在談這樣的事情，也表示「氣球事件」從發現開始，就變成有利於美方的談判項目或籌碼。

張登及說，隨著談判曠日廢時，氣球經過加拿大、飄入美國境內，引起美國共和黨與輿論注意。他指出，這是美行政部門迫於兩點壓力，一是與北京交涉不成功，二是國內共和黨與輿情譁然，「不得已」而將其擊落。

張登及指出，拜登第一任即將結束，民主黨在去年國會期中選舉雖然「小輸為勝」，但共和黨想必不甘示弱，且總統初選即將到來，針對任何能抓住拜登施政不利或顯示其軟弱形象的事件，都勢必會大加著墨。對此，美國行政部門為確保拜登成功連任，也不可能對外表現軟弱，必須顯示對華強硬。

張登及表示，去年美中兩國元首在二十國集團（G20）峰會期間舉行會談，雙方達成「管控分歧、保持溝通」的共識，但是此次一個小小的氣球事件證明，雙方確實一直保持溝通，卻無法管控分歧，去年雙方短暫的護欄建立跟溝通管道的恢復，恐怕可說是幾近功虧一簣了。

中國外交部和國防部5日陸續發出聲明稱，保留做出進一步必要反應、使用必要手段處置類似情況的權利。張登及認為，中方的反應應該會保持在「合理區間」，即有動作，但不至於做球給美國對華鷹派。雖然北京此次和拜登政府的管控分歧並不成功，但至少雙方行政部門皆有意願不讓事態升高。

張登及說，2023年畢竟是中共二十大召開之後的第一年，經濟是開局的重中之重，若因美中關係不好影響到中國經濟、金融，又牽動到美國其他盟邦不得不對華強硬，這對中共的開局之年不是好兆頭。且十四屆人大政府改選在即，應不會採取過激、損毀美國相關設施的行動。