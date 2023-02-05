夏和熙（左）、中間淳太。（陳俊吉攝）

夏和熙（左）、中間淳太。（陳俊吉攝）

夏和熙（右）、中間淳太。（陳俊吉攝）

夏和熙（右）、中間淳太。（陳俊吉攝）

夏和熙（左）、中間淳太。（陳俊吉攝）

夏和熙今（5日）與「傑尼斯家族」中間淳太在茶莊、夜市錄製三立台灣台、華視、日本極東電視台首度跨國合作的《我們這一攤》，夏和熙春節期間和爸媽飛抵美國探視姊姊一家，21天的行程，他一手包辦爸媽的機票、住宿、外甥子女的紅包及所購買的精品，透露總共花費大約80萬。一旁的中間淳太聽後，驚訝的詢問：「他在台灣是有名的有錢人嗎？」讓夏和熙緊張的澄清。

第一次合作的夏和熙、中間淳太，都很期待跟對方合作，夏和熙也在事前google中間淳太的資料，「發現他會說中文後，就沒有想像中的擔心」，中間淳太也特別幫夏和熙取日文名「Natsu」，並說：「他很親切，因為我中文沒有很流利，他都會幫助我，加深我很多信心」。夏和熙也補充表示因為2人年紀差不多，彼此很有話聊。

中間淳太時隔3年再來台灣，表示很懷念鹹酥雞、臭豆腐和豬血糕等美食，他也提到小時後逛夜市最喜歡射飛鏢、射氣球、打彈珠，希望今晚到夜市錄影時，可以盡情享受，夏和熙也說一定會帶中間淳太去吃青蛙下蛋。談到台灣的變化，中間淳太說，感覺多了很多高樓大廈，和過去的印象不同；小時在天母唸書的他，笑說天母房價很貴，目前還沒辦法購入，但可以的話，希望能在台灣置產。

對這次節目即將跨國前往日本錄影，夏和熙覺得壓力很大，因為節目中他們將會要擺攤，但他自認個人廚藝只有60分，特別對火侯掌握不住，而中間淳太則是笑說自己可以做菜但是很難吃，最拿手的就是咖哩飯，但可以吃不能賣，兩人開玩笑說只想要負責大聲叫賣就好，聽了讓眾人哈哈大笑，看得出夏和熙只想要做簡單的工作，他還比方如果做地瓜球、煎牛排，油飛濺到臉上怎麼辦？愛美的個性表露無遺。