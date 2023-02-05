中國大陸的高空探測氣球飄到美國上空，近日引發關注，美國媒體報導，美國空軍已經將這顆氣球擊落。而根據氣象專家鄭明典指出，台灣也曾經出現過「高空探測氣球」，前空軍副司令、退役中將張延廷表示，以前擔任戰鬥機飛行員就看到過，當時是駕駛F104戰鬥機攔截。

根據《美國之音》日前報導，美國官員2日表示，美國正在追蹤一個疑似中國的偵察氣球。一位高階國防官員指出，這個氣球飛越敏感地點，因為蒙大拿州有空軍基地和三個核彈發射井。

大陸外交部發言人毛寧證實，無人飛艇嚴重偏離預期航線，對此不可抗力誤入表示遺憾。拜登政府則推遲國務卿布林肯（Antony Blinken）5日至6日訪問中國大陸的行程。美國國防部認為，「我們知道這是偵察氣球」，侵犯美國領空並違反國際法，這是不可接受的。

在美國總統拜登首度表態說：「我們會處理好它(We're gonna take care of it)後，根據CNN報導，台灣時間5日凌晨近4點左右，美國軍方已擊落這顆氣球，拜登也隨即恭喜軍方成功擊落氣球。

根據《自由時報》今（5）日報導，前空軍副司令張延廷受訪表示，過去曾駕駛F104攔截中國大陸的高空探測氣球，高度約三萬英呎（九千公尺），當時未擊落，而是回報戰管單位，氣球的位置、高度與數量。