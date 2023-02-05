由於國發會檔管局及基隆市政府要求基隆市警察局應於今年前完成民國46年到95年的各項勤、業務檔案回溯建檔工作，造成部分基隆市警察局的員警反彈。基隆市警局5日強調，這項工作是請同仁協助幫忙，純鼓勵無懲處，完成進度即有獎勵。

據了解，基隆市警局相關勤、業務的公文建檔，應屬秘書科管轄範圍，但自民國46年到民國95年之間，因為時代及科技因素，相關的公文並沒有電腦建檔，累積50年下來，總公文量已高達34萬餘件。目前基隆市警局秘書科只有3個人，隨著國發會要求完成回溯建檔，明顯無法消化。去年基市警局長張樹德上任後，自今年2月起，要求內勤員警一起「共體時艱」。

張樹德表示，他109年任職嘉義市政府警察局局長時，亦面臨國發會檔管局及嘉義市政府函文要求回溯建檔，乃發揮團隊精神，群策群力，排除萬難，圓滿完成任務，並於111年10月獲金檔獎殊榮。

目前基隆市警局已培養2名種子教官，返單位後依範例積極指導同仁建檔工作，以求逐步熟稔相關操作。本項工作僅要求將檔案內容簡述登錄，熟稔後一檔案約2至3分鐘可完成輸入，參與同仁每人分配約1050件，目標預訂60個工作天完成，平均起來每日完成25件便能達標。

張樹德表示，各單位主管督導的目的，是希望了解同仁建檔遇到困難時，可以隨時檢討如何解決，非要求管制進度。每日完成25件僅為參考標準，可視同仁建檔狀況隨時調整，不會因未達目標而受懲處。

基隆市警局強調，本項工作純鼓勵無懲處，完成進度即有獎勵，對優先完成進度前1／3單位主管將公開頒發獎金、敘獎，並公布於本局FB及警馨雲表揚，各單位仍以原業務為優先，不會影響勤、業務推動。

基隆市警局再次強調，回溯建檔為上級要求及警察局份內重要工作，有賴同仁上下一心，全力以赴達成。再次聲明，本項工作只有獎勵沒有懲處。