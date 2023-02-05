富邦悍將投手吳世豪去年動刀清除困擾許久的右手肘骨刺，5日在春訓首場隊內藍白戰實戰登板2局表現不俗，最快球速約來到145公里，他透露，目前進度約到8成，今年他在投球方式上做出調整，「現階段希望控制力能更好一點。」

今年24歲的吳世豪2019年球季成為陣中牛棚要角，但去年一軍無出賽紀錄，二軍也僅留下2場、1.1局的投球成績，在4月7日後就無出賽紀錄。

吳世豪表示，自己在去年5月20日動刀清除骨刺，「骨刺一直磨到神經，很不舒服。」動刀8週後才開始投球，他坦言，復健過程中其實並不順利，「進度想要往前時又開始不舒服，只好再退回來。」

復健過程不順利，讓個性較為心急的吳世豪感到很沮喪，腦中也充滿個各種念頭，秋訓時狀況也不是很好，一度連60公尺遠投都投不到，「覺得投球這麼簡單、常做的事情都做不到，一度讓自己沒有方向，心情也亂糟糟。」

後來在教練團及昔日高中恩師陳瑞振鼓勵下，吳世豪放慢腳步，讓心情冷靜下來，也給身體更多休息時間，獲得不錯效果，今天首場隊內賽他自評狀況約回到8成，自己也想透過比賽測試訓練成果。

能夠健康重回熟悉的投手丘，吳世豪最感謝對上的防護團隊，「防護員一早就要起床帶著我復健，因為復健不能影響到球隊作息，因此我要更早起床，也因為這樣讓他們休息沒那麼充足，真的很謝謝他們。」

復健過程中吳世豪透過看影片找出自己問題所在，在投球動作上做出微調，他希望現階段控制力能更好一點，找到最舒服的方式投球。投手教練郭勇志對他的表現也給予肯定，「他也是教練團今年期待的投手，但對於動刀剛歸隊的球員要更謹慎使用，希望能在好的保護下健康投球。」