柯佳嬿（右起）、施柏宇、許光漢許願再拍實境秀、挑戰古裝版本。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

由許光漢、柯佳嬿、施柏宇主演的電影《想見你》票房突破億萬大關，火力延燒海外，先是年節期間飛往南韓趁勝追擊，後於2月4日情人節前夕，3位主演全員空降香港，成為香港疫情後首部到港宣傳的電影，機場聚集上百位粉絲熱情接機，應援狂喊：「許光漢好靚仔！」

此趟更意外碰到香港影壇傳奇人物「開心鬼」黃百鳴，柯佳嬿激動分享：「看到黃百鳴大哥，我快要嚇死了，成長時期看了很多港片，沒想到有一天會見到本人，黃百鳴大哥本人看起來狀態很好，因為在港片中很常看到他，所以第一眼看到本人不會有陌生的感覺，反而覺得熟悉親切。」

接著3人分享最喜歡的香港明星以及最想收到的禮物，柯佳嬿透露想要收到周星馳的春聯，甚至先前到對方IG留言「想見到星爺」，更得到周星馳回覆「我也想見你」；施柏宇則喊：「想要梁朝偉簽名。」許光漢在一旁笑說：「梁朝偉先生的衣架，我願意扛走。」

雖然電影即將進入尾聲，但感情很好的3人仍期待有實境秀的發展，還開玩笑說期待下次再合作可以挑戰「古裝」，許光漢笑說可以和施柏宇騎馬帶柯佳嬿上學， 柯佳嬿則表示：「想看光漢扮四阿哥，陳韻如（柯佳嬿飾演的女主角）應該不是摔到大樓底下，而是被推落到井底。」許光漢也回敬柯佳嬿：「期待下次看到佳嬿女神有武打戲， 施柏宇拍攝有女團舞蹈的音樂劇。」