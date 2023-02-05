「豐．元宵假期」住房專案可品嚐到漂亮中餐廳手工芝麻元宵的美味。（台北君悅酒店提供）

暌違23年，2023台灣燈會重返台北，2月1日試營運，參觀人數達30萬，今（5）日開展，預估參觀人數破千萬。台北飯店業者瞄準中南部北上賞燈民眾旅宿需求，紛紛推出燈會優惠方案搶客，盼能延續農曆年節住房熱潮，衝高年後住房率。

今年台灣燈會「光源台北」是以台北捷運串起整個燈會場域，以北捷周邊為主，分成四大展區，串聯飯店、百貨商家、公園等，規模盛大。靠近主燈區的台北君悅酒店，推出「豐．元宵假期」住房專案，每房6900元起，送多款應景優惠。旅客在官網預訂2月15日前入住的元宵節專案，每房供應凱菲屋自助早餐兩客及101觀景台門票2張，業者加碼送限量賞燈雙層巴士體驗券、漂亮中餐廳手工芝麻元宵10入，陪旅客歡度元宵節。

南港老爺行旅燈會住房專案，每房3099元起，含雙人早餐，再享限量燈會巴士乘車券。（南港老爺行旅提供）

南港老爺行旅鄰近捷運南港軟體園區站，交通便利，此次也配合台北市政府，推出燈會住房專案「燈著你回來」，每房3099元起，專案快閃一個月。每房享雙人早餐，再贈2張南港老爺行旅限定icash，旅客可儲值使用；若入住風格客房或行旅套房，再加贈「愛情有（無）進展」展覽雙人套票組，在這充滿浪漫氛圍的2月裡，賞燈會外也可度過一個特別的西洋情人節。另外，每日加碼送出限量名額搭乘雙層觀光巴士夜遊燈會，於燈會期間入住的民眾可享免費預約賞燈專車活動，一次蒐集多燈區的美麗燈景。

「燈著你回來」燈會住房加贈icash，可儲值使用，指定房型加贈展覽雙人套票。 （南港老爺行旅提供）

南港燈區「港動兔兔」為配合「南港北流無圍牆博物館計畫」，以臺北流行音樂中心為出發點，向外界展現南港區正邁向新世紀的活力與流行感。從南港老爺行旅搭乘捷運或公車均可抵達，旅客可把握元宵節、情人節，和親友暢遊台北賞燈，發現台北城夜晚和白天不同的美，共度好時光。