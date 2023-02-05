2024年立委選舉，台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱相繼宣布投入黨內台北市立委初選，其中徐巧芯更喊出「世代交替」。媒體人張禹宣認為，國民黨拿出2024必勝的魄力，就沒有所謂「世代交替」的問題。

張禹宣今( 25日)在臉書粉專貼文表示，以2024重返執政為前提，就沒有「世代交替」問題。國民黨近日為了「世代交替」一事鬧得沸沸揚揚，反觀民進黨卻一片歲月靜好。關鍵的差別在於，國民黨不管是老將或新人，焦慮的前提在於只有稀缺的民選位置，得以發揮長才。反觀民進黨，即便敗選或者不選，行政院與總統府仍有大量的空缺得以安置。

張禹宣接著指出，國民黨不該有世代交替的問題，而是「能者居之」。就立委的職責而言，不分年紀長幼，就該放手讓有戰力、有戰功，勇於對政府挑戰監督的「能者居之」，像台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱等人，都是透過實績自我證明過的優質人選。

張禹宣指出，以資深立委費鴻泰來說，他在金融的專業無人可比，若能預先規畫作為金管會、甚至是財政部等首長，都是適才適用的上選。而國民黨過去最為人詬病的沈痾，就是從未好好安置、費心培植。才會導致不論是老將或新秀，皆陷入「無仕可途」的集體焦慮。

張禹宣建議，國民黨若能放下總統人選的權謀算計，拿出2024必勝的魄力，就沒有所謂「世代交替」的問題。