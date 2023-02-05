內政部常務次長吳堂安及與會來賓一同參加「內政部擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」啟動儀式。（移民署提供）

免收容助返鄉，內政部籲逾期外來人口自行到案。

移民署為了幫助逾期停留外來人口返鄉，5日在台北車站舉辦「回家路上，移定有我」活動，自2月1日至6月30日推動「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」，採取免收容、低罰鍰、不管制相關措施。內政部次長吳堂安也呼籲，歡迎逾期停留的外來人口向移民署各專勤隊及服務站等單位洽詢，儘速返鄉和家人團聚。

內政部表示，3年來因受新冠肺炎疫情影響，各國採行嚴格邊境管制措施，國際航班停班、減班，導致逾期停留外來人口無法搭機返國，導致逾期滯臺人數攀升。近來航班陸續恢復，為鼓勵逾期停留外來人口主動出面自行到案，移民署特別推出這次專案，適用對象包括外國人、大陸地區人民及香港澳門居民等外來人口，凡是合法入境，不論持何種簽證，如果逾越停留期限，趕快出面自行到案。

內政部指出，為防杜外國人逾期滯留我國，已修正「入出國及移民法」部分條文修正草案，日前送立法院審查，針對逾期的罰鍰，從現行2000元到1萬元，加重為3萬元到15萬元，且管制來臺期間自最高3年改為最高10年，呼籲在台逾期停留的外來人口，在加重逾期罰鍰及管制前，把握機會自行到案。

移民署表示，在專案實施的第1天，就有1對在滯臺期間成為男女朋友的印尼籍人士，透過擴大自行到案專案，攜手返國，共組家庭。活動包括美國、日本、韓國、越南、印尼、馬來西亞等駐台代表出席，結合異國歌曲、美食以及親情等元素，場面活潑而溫馨。