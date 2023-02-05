竹北市元宵燈會3日晚間在Q版太空兔主燈360度旋轉秀中宣告正式登場，活動首日即吸引3萬人到場，4日晚間舉辦元宵晚會，邀請超人氣男團原子少年U：NUS助陣，當日即飆破7萬人次進場，短短兩天共吸引10萬人次賞燈、看演唱會。竹北市長鄭朝方表示，今年燈會規畫4大主題燈區及4大活動趴，即日起至12日，邀請民眾一起到文化公園來賞遊。

由原子少年選秀節目出身的超級男團U：NUS，4日晚間登上竹北市元宵晚會舞台，一口氣演唱3首膾炙歌曲，包含最新單曲《U ＆ US》，以及選秀時期的熱門曲目《YOLO》、《KING》，有粉絲凌晨2點就來排隊等候；晚會卡司還有金曲天團麋先生、艾薇、安苡葳、張涵雅、張語噥等輪番登台，讓竹北元宵燈會星光熠熠。

鄭朝方表示，為了符合竹北年輕城市意象，公所團隊精心籌畫，燈會活動期間辦理4大活動趴，4日有親子互動趴玩猜燈謎、欣賞魔術氣球秀、世界冠軍扯鈴秀、震撼立方體雜技秀。5日則安排民歌演唱趴，邀請到民歌天王天后級的王瑞瑜、大百合等人氣卡司來演唱。下周末還有竹北特色社團趴，邀請在地特色社團進行舞蹈、音樂等才藝大賽，也有為年輕人規畫的搖滾音樂趴。

此外，公所推出《黃金兔》、《兔寶寶》、《竹北兔遊趣》3款兔年限量小提燈也將持續在文化公園現場發放。最後3天發放時間為5日至7日晚間6時，發放前1小時開放排隊，款式隨機，送完為止。