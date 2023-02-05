陳威全日前與家人提早慶生。（上行娛樂提供）

陳威全日前與家人提早慶生。（上行娛樂提供）

陳威全帶妻兒們飛返沙巴老家過年。（上行娛樂提供）

陳威全今（5日）39歲生日推出台語新歌〈世界直直行〉，提到創作初衷，他表示自己是馬來西亞第三代華人，爺爺奶奶來自廈門，至馬來西亞沙巴打拼，安居樂業，而陳威全則是不到20歲就簽到台灣唱片公司，從歌手到唱片公司老闆，在台灣娶妻生子成為三寶爸，「想藉這首台語歌曲，找到家族、乃至自己的定位，更懷念我的爺爺奶奶」。

〈世界直直行〉有歸零、尋根的傳承意味，敘述陳威全的祖先、以及他離鄉背井到異地努力拼搏的故事，微搖滾的動感曲風，充滿正能量，他自己更是苦練台語、請教身邊朋友，足足花了1個月配唱，陳威全說：「我對這首歌寄望很深，務必期望每一個咬字都能做到位，我沒有時間壓力，就是唱到最完美、爸媽聽了沒問題才發行。」

因為疫情緣故，陳威全3年沒回沙巴老家，今年他特別帶著老婆、小孩一起回去過年，由於大馬四季如春，他特別買了吹氣式泳池，讓三個兒子每天都在庭院玩水、游泳，兩老看到三個金孫回馬，開心得含飴弄孫，最棒的是，適逢水瓶座的陳威全長尾巴，此行在老家待了半個月的他，過了正月初四的農曆生日，返台前家人又再幫他慶生一次過國曆生日，孝順的他也將這首母語新歌獻給父母親。

〈世界直直行〉音樂錄影帶在大馬和台灣2地拍攝，他希望將人生中最重要的2個家，全拍進這支MV裡；此外，陳威全將於4月29日在吉隆坡「Mega Star Arena Kuala Lumpur」，舉辦人生首場馬來西亞演唱會「再任性一把 never give up 二十周年回家演唱會」，門票2月28日開賣。