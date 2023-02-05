高雄市立社會教育館5日放映紀錄片《稻浪上的夢想家》，導演蕭菊貞現場分享米廠之子梁正賢和一群農民突破傳統、創下台灣20年來最高米價及轉型藝術農村的感人故事。藝術家蔣勳出席映後座談，片中主角梁正賢也蒞臨現場辦理簽書會。

蕭菊貞曾任記者、紀錄片導演、戲劇監製等，擅長用攝影機及文字說故事，曾拍攝南迴鐵路紀錄片《南方，寂寞鐵道》，因此結識在台東池上推動自然農法及農村轉型的梁正賢，也興起拍攝《稻浪上的夢想家》的念頭。

《稻浪上的夢想家》描述一群人花了20多年時間在池上築夢、翻轉農村苦情命運的故事，建興米廠的第三代，退伍後接下家業的梁正賢不甘於只做個「扛米包」的繼承人，先到日本考察MOA自然農法，號召農民在池上推動有機米栽種，即使連續8年虧損，還是以保證收購價格確保農民的生計。2005年終於爭取到全國第一張米的身分證明「池上米」產地標章，2009年與台灣好基金會合作，在收割後的稻田舉辦池上秋收稻穗藝術節。梁正賢甚至捐出2座穀倉，成立穀倉藝術館、米倉生活館，將池上打造成濃厚藝術氣息的農村。

特映會後座談，蔣勳讚賞梁正賢無私捐出祖產糧倉，還改造成藝術館供當地居民使用，拋磚引玉、帶領池上居民突破窮鄉僻壤困境，不再貧窮、勞苦、保守。蕭菊貞也說，拍完這部影片，自己彷彿也經歷了自然農法的「淨化療程」，領悟到蔣勳所說「將自己放下，向天地學習」，從中得到安定的力量。

高雄市立社會教育館致力於藝術涵養推廣，館長沈伸佑表示，透過蕭菊貞拍攝的紀錄片與蔣勳的對談，讓大家看到來自土地的初衷以及它背後代表的意義。善耕農產品生產合作社理事主席黃淑娟表示，農夫不只能種農作物，還可以把文化藝術帶入生活中。農業不是只有生產價值還有文化與資產的無形價值，何況「民以食為天」，土地存廢關乎國家糧食自給率，希望這部影片能改變大家對農業的認知及態度。