新竹縣推廣原鄉產業不遺餘力，近期針對原住民族多元產業2.0，提出優化原住民族通路經營平台計畫及部落產業升級計畫兩大發展面向，在「WAH！幾散竹東2023年推動計畫案」、「新竹縣原風325產業加速計畫案」、「尖石鄉茶產業發展計畫案」及「五峰鄉部落生態旅遊帶建立計畫案」等4案中，獲原住民族委員會補助近億元前瞻基礎建設經費，要全速發展原鄉經濟。

WAH！幾散竹東位址原為竹東動漫園區，轉型成立新竹縣首座原住民產業展銷中心，從2021年正式營運至今，扶植原民青年及業者出發，已成為竹東新地標。為持續優化，縣府近期提出WAH！幾散竹東2023年推動計畫案，獲原民會補助經費1700萬元，未來將穩固原鄉產業發展及創業人才扶植，並規畫20場次人才培育講座、特色商業模式發展、產業輔導及青年培訓成果等活動。

另外，新竹縣2022至2025年推動原住民族多元產業發展2.0計畫－部落產業升級共計3案，獲原民會核定補助各3年總經費共7719萬元。

第1案為針對培育原住民族樂舞人才及串聯產業，提出新竹縣原風 325（山樂舞）產業加速計畫，總經費補助2940萬餘元。經費將優化WAH！幾散竹東展演廳各項設備，打造優質聲光饗宴，並成立原民經紀公司，安排原民藝人演出，規畫行動樂舞展演，同時辦理山樂創客人才培訓及商演媒合，經營原民表演事業。

其次為尖石鄉公所提出尖石鄉茶產業發展計畫，總經費補助2353萬餘元，未來將擴大鄉內青茶及紅茶產業種植面積與產值，提升茶農產業技術與茶葉品質，並打造北部新茶鄉願景，發展尖石鄉大霸青茶及尖石紅茶品牌與市場知名度。

最後是五峰鄉公所提出「森活＠五峰」五峰鄉部落生態旅遊帶建立計畫，總經費補助2425萬元，將提昇整體生態旅遊服務品質，開發部落生態旅遊潛力。計畫導入專業輔導及結合企業、社團資源，創造部落生態旅遊消費族群，以和平、清泉、白蘭3個部落為重點推廣部落。