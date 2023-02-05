為期三天的山水上帝廟元宵活動在陳光復等地方人士剪綵後展開，累積多年的各式大小金龜排開，場面十分壯觀。（張茂雄攝）

累積多年的各式大小金龜排開十分壯觀，上帝廟準備有乞金龜、摸彩、晚會、錢兔似錦乞好康、猜燈謎、過平安橋、求發財金及美食市集等活動，讓大家開心過元宵。（張茂雄攝）

重415兩、市值3千萬元的山水上帝廟黃金龜，今年元宵在鑲上1.77克拉的鑽石雙眼之後，正式在廟前廣場亮相，澎湖縣長陳光復5日出席山水上帝廟乞金靈龜系列活動剪綵，並擲灑糖果、硬幣予信眾共享福份，正式宣告連續三天的元宵活動熱鬧展開。

摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存傢伙；摸龜殼，事業頭路穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳。這隻重415兩的黃金龜，加上1.77克拉的鑽石雙眼，金光閃閃、瑞氣千條，市價直逼3000萬元，它的出現也吸引許多澎湖鄉親前往觀賞，盼望能分享澎湖金鑽龜的福氣，來年工作事業順利賺大錢。

山水上帝廟表示，金鑽金靈龜是福興集團去年以5相1陰乞得（400兩），今年加願15兩（加添純金官帽），一共是415兩奉還，市價近3000萬元；日日有福有限公司並致贈鑽石眼睛一對1.77克拉，鑲於金龜的雙眼上面，增添金鑽龜的貴氣。

陳光復表示，「北天燈、南烽炮、東寒單、西乞龜」，澎湖乞龜是全台四大元宵慶典之一，山水上帝廟元宵乞龜從早年的肪片龜、米包龜、巧克力龜到現在的黃金龜，乞黃金龜也成了澎湖元宵盛事之一，歡迎大家來乞龜，感受澎湖特有文化。

為期三天的山水上帝廟元宵活動，在陳光復、警察局長林逢泉、馬公市長黃健忠、馬公市代表陳永澎、山水里長陳安國、澎防部政戰主任楊世盛、山水上帝廟主委張再會、山水上帝廟重建董事會總董陳能安、副總董張明利等人剪綵後展開，累積多年的各式大小金龜排開，場面十分壯觀，上帝廟準備有乞金龜、摸彩、晚會、錢兔似錦乞好康、猜燈謎、過平安橋、求發財金及美食市集等活動，讓大家開心過元宵。

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