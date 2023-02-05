獎勵輔導造林辦法最近一次修正約9年前，由於物價工資飛升，加以獎勵造林期間太長、獎勵金不符成本，農委會遂於今年1月17日預告修正獎勵輔導造林辦法，將原定造林須達20年才能領60萬元獎勵金，修正後將縮短到6年，獎勵金額度不變，希望提高民眾參加獎勵輔導造林意願，振興國產材，提高國內木材自給率。

新竹縣府農業處表示，農委會依據森林法第48條規定，於2008年9月5日與原住民族委員會會銜訂定發布獎勵輔導造林辦法，最近一次修正為2014年7月7日。回應民眾反映原本獎勵造林期間太長，物價、工資不斷攀升，造林獎勵金遠低於種植成本，並配合檢討公私有林經營輔導政策、創造森林多元服務價值，農委會於今年1月17日預告修正獎勵輔導造林辦法。

農業處指出，造林獎勵金最高達60萬元，修正後的造林獎勵期間，從原本20年縮短為6年，大幅降低時間成本。其它修正的內容包括：提高各年度造林獎勵金額度、增列成林獎勵金與儲備用材獎勵金、增訂獎勵造林類型含生產林及非生產林、放寬申請獎勵金土地區位。

另為杜絕受領種苗後未栽植情事，修正申請免費種苗及審查程序，同時也針對修法前已核准的獎勵造林案件，增訂過渡期間終止造林或維持原條件至獎勵期滿的規定。

農業處表示，該法案預告期間為30日，對於公告內容有任何意見或修正建議者，請於公告刊登公報隔日起30日內向林務局陳述意見。該項修正法案載於農委會全球資訊網站、農委會林務局全球資訊網及公共政策網路參與平台之眾開講。