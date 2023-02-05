網路流傳一段驚悚畫面，一輛遊覽車開到一半左後方的輪胎當場脫落，輪胎內部還起火自燃，輪胎一路往前衝超過遊覽車，火勢大到一度衝出輪框，原PO笑稱是「真實版風火輪」；其他網友則說「太子顯靈了」、「要去接太子了」、「惡靈戰警出動了」。

臉書「黑色豪門企業」日前曝光一段畫面，一輛遊覽車在行駛中途，左後方的車輪突然逕自脫落，輪框內還冒出熊熊烈火，輪胎還一路往前衝超過遊覽車，遊覽車的前方行車紀錄器中可見到一顆內部著火的輪胎不斷往前滾，一度撞上路邊人行道，火焰甚至大到衝出輪胎。

驚悚畫面在網路曝光，PO文者笑說「真實版風火輪」；其他網友留言「三太子附身的GDP大哥」、「我先走了～拜拜」、「三太子在前面車拼，你的風火輪先借我一下」、「要去接太子了」、「太子顯靈了」、「太子呢..太子沒跟到啊」、「惡靈戰警出動了」、「太誇張了」。