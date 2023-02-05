把握旱季機會，台南市政府積極向中央爭取經費，加速推動柳營地區防洪治水工程。其中「龜子港排水護岸治理工程（3k+943~4k+241）」，於去年奪下「國家卓越建設獎」優質獎，亦榮獲台南市第四屆「公共工程優質獎」，均獲各界評選委員肯定，可有效減輕柳營區及六甲區淹水風險。

「龜子港排水護岸治理工程（3k+943~4k+241）」，於去年奪下「國家卓越建設獎」優質獎，亦榮獲台南市第四屆「公共工程優質獎」。(戴志揚翻攝)

台南市政府水利局表示「龜子港排水護岸治理工程」，施作上不僅注重防洪效果，還採取「剛柔並濟」工法，達到兼顧生態與安全的水環境治理目標，讓人類與生態能共融又能減少淹水面積。具體而言，護岸治理可以減少兩側農田耕作面積的流失，減少約20公頃的淹水面積、保障約千名人口的安全；而生態工法不僅可擴大動植物棲息地區，透過增設友善魚類的庇護空間增加魚群數量。

「龜子港排水護岸治理工程」，施作上不僅注重防洪效果，還採取「剛柔並濟」工法，達到兼顧生態與安全的水環境治理目標，讓人類與生態能共融又能減少淹水面積，完工後美輪美奐。(戴志揚翻攝)

護岸治理可以減少兩側農田耕作面積的流失，減少約20公頃的淹水面積、保障約千名人口的安全；而生態工法不僅可擴大動植物棲息地區，透過增設友善魚類的庇護空間增加魚群數量。(戴志揚翻攝)

台南市政府表示，柳營區為國內重要的酪農產區，但地勢低窪，以往常在雨季時傳出災情，所以市府相當重視如何降低水患發生的機率。目前已向中央爭取逾6億的經費，完成龜子港排水系統約6100公尺排水護岸整治、2座閘門新建及4座橋梁改建等工程。未來還有第2期的八老爺滯洪池工程，計畫擴建滯洪池至9.7公頃，總滯洪量計畫達27萬噸，預計113年將完成用地取得，另外第1期的抽水站及滯洪池工程施工中，預計今年9月底前完工。

台南市長黃偉哲表示，極端氣候下旱澇越趨分明，旱季時除了要抗旱節水，更要把握機會加緊做好治水工程，替將來的汛期預做準備。自己也把握跟政院新內閣對話的機制，向中央反映地方的需求，擴大並加速推動防洪治水工程。另外他也表示，感謝水利局同仁的努力及柳營區居民對市府的支持，會繼續率領市府團隊，為持續替營造永續宜居的台南做努力。