四分局分局長李建興親送慰問金到經濟困難的許阿嬤家。（四分局提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府警察局第四分局分局長李建興做公益不落人後，打造轄區內知名景點彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜，晚年因與文創公司糾紛，經濟狀況不穩定，李建興德之後自掏腰包、募款，並親自將12萬5000元慰問金送至彩虹爺爺及轄區內一位經濟狀況困難的許阿嬤家中。

彩虹眷村是南屯區知名景點，由彩虹爺爺黃永阜一筆一畫打造，黃永阜上月剛過百歲生日，但去年與文創公司發生糾紛，經濟狀況並不穩定，李建興得知後，自掏腰包並集結地方善心人士愛心，親自送6萬5000元慰問金給黃永阜，感謝他創造許多療癒人心的作品，為社會帶來幸福的正能量，並不忘叮囑近期寒流來襲，注意保重身體，彩虹爺爺也回贈他閒暇時光在家的畫作。

李建興也前往南屯區一名許姓阿嬤家，許阿嬤年近70歲，她的大兒子不幸車禍過世，家中唯一的兒子患有中度精神障礙，現在經濟來源依靠其打工和孫女在工廠上班的薪水支應。許阿嬤曾因兒子龐大的醫藥費產生負面念頭，幸員警通報社會局介入關懷，李建興也親送6萬元至許阿嬤家。

李建興表示，警察這份工作可看到社會上很多面向，秉持著為民服務的熱忱，主動發掘弱勢族群，深入關懷轄內地方大小事，希望藉此善行，發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一個角落。