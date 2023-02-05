國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱先後表態將參選立委，引發黨內世代交替熱議。針對綠營操作落跑參選，游淑慧強調，如王鴻薇、徐巧芯等戰將，在2022九合一選舉身先士卒成為戰力焦點，民進黨怕他們進入國會，才會操作落跑假議題。但如果盧秀燕、蔣萬安當時沒有帶職參選，又怎麼會有今天台中、台北兩個優秀市長？如果國民黨都被民進黨牽著走，沒有新陳代謝、交棒傳承，那還怎麼打仗，對黨真的好嗎？

「民進黨操作落跑假議題，就是希望我們這些有戰力的2018班，不要投入選舉、不要進入國會。」游淑慧今(5日)在臉書發文質疑，國民黨如果一直沒有新陳代謝、交棒傳承 ，對整個黨的形象和戰鬥力真的好嗎？

游淑慧指出，去年整年的選舉，戰力的焦點在那呢？在王鴻薇，在徐巧芯，和各縣市很多議員們。如果他們當時不選議員，現在就確認有參選立委的空間？在當時又怎麼有媒體發聲的空間。「他們每一場選戰都身先士卒，即便不是我們的選舉。可是打完後，就說他們要安份守己……」。

游淑慧強調，其實大家去檢視現在立法院的委員們，或許超過一半都是從議員基層培訓，然後進入國會。民進黨怕他們進入國會，才會操作落跑假議題。但吳思瑤、高嘉瑜，哪個不是議員選立委？民進黨的黃偉哲、陳其邁，哪個不是立委選市長？如果盧秀燕、蔣萬安市長當時沒有帶職參選，又怎麼會有今天兩個優秀市長？她直言「我常常感嘆，如果國民黨都笨笨被民進黨牽著走，甚至自我閹割，那我們還怎麼打仗？」