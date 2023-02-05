身為企排主場周地主隊連莊5日迎戰桃園台灣產險，連莊本場比賽多點開花，布萊恩、劉鴻敏、劉鴻杰以及簡名均的攻勢讓台產難以招架，加上台產的攻擊失誤頻頻，終場連莊就以25比13、20、17直落三輕取台產。

首局兩隊火力全開，但連莊靠著布萊恩以及劉鴻敏與劉鴻杰的「兄弟連線」取得領先，加上台產失誤頻頻，連莊瞬間將差距拉開至七分，台產再次喊出暫停。暫停回來，連莊乘勝追擊，簡名均與劉鴻杰的攻勢繼續擴大領先優勢，連莊輕鬆拿下第一局。

進入第二局，連莊掌握進攻節奏，靠著簡名均的攻擊開局打出 4-0 的攻勢，台產趕緊喊出暫停，暫停回來，台產加強防守，有效抵擋住連莊的攻勢，將差距縮小至一分。但連莊汪秉勳跳出得分，加上台產攻擊出界，差距再次回到6分，台產喊出再次喊出暫停。暫停回來，台產加強防守，連續成功抵擋布萊恩的攻擊將差距縮小至3分，所幸連莊及時回穩取得第二局。

第三局台產全力反撲，開局靠著曾祥銘與林錦龍的攻擊下取得兩分領先，但連莊劉鴻敏與布萊恩接力得分將戰局反超，加上劉鴻杰與盧清銓兩人發球帶動攻勢，將領先優勢擴大至4分，加上連莊再次用防守判斷，成功阻斷了台產的攻擊，連莊最後靠著陳冠銘的攻擊得手拿下第三局。