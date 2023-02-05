蘆洲警方3日凌晨在汽車旅館臨檢時，發現有房間雖敲門有人應，卻遲遲不願開門，不久後房客24歲李姓男子才終於開門，員警一踏進房內便聞到濃濃毒品味，在床底發現毒品後李男才坦承是瞞著家人躲在旅館吸毒，全案依違反毒品危害防制條例，將李男移送新北地檢偵辦。

蘆洲警方3日凌晨0時許在集賢路上一處汽車旅館執行臨檢勤務，當時員警在敲李男房門時，對方雖有應聲卻遲遲不願開門，警方對李男的消極態度起疑，隨即持續在門口等候，直到約6分鐘後李男才終於願意將房門打，聲稱自己是因為打手遊所以沒空開門。

沒想到員警一踏進房門，便聞到濃濃的K他命味道，隨後便在房內床下找到第三級毒品愷他命1包毛重0.63克、愷他命K盤、刮卡一組，此時李男才坦承自己剛吸完毒。

李男稱自己為瞞著家人吸毒，所以獨自一人跑到旅館吸食愷他命，沒想到才剛吸完警方就來臨檢，他一時慌張找不到地方藏匿毒品，最後只能硬著頭皮將毒品丟到床下，結果還是被警方揪出，李男被捕後被依違反毒品危害防制條例，移送新北地檢偵辦。

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