大陸正妹Coser兼直播主「狗頭蘿莉」，2021年與男友分手遭對方報復，前男友將她的性愛影片外流，事後前男友因此坐牢，不過她也遭到直播平台求償600萬人民幣（約2648萬台幣），之後她透露被父親猥褻的悲慘往事，近日因參加漫展被驅離，狗頭蘿莉發表想輕生言論，最後被朋友在荒廢的建築物中找到，警方表示目前人平安。

網紅狗頭蘿莉2021年因分手被前任外流性愛影片，名聲一落千丈，之後她揭露自己小學三年級就被父親猥褻，且母親知情，高三畢業後離家找了一個電子廠的工作，沒想到被組長性侵，大學的時候被網戀對象包養，對方除了負責她的每年學費，每個月還會給300塊的生活費，悲慘的經歷讓不少人唏噓。

狗頭蘿莉日前參加重慶漫展，卻遭到強制驅逐，她事後上傳影片，表示希望大家能在她死後，把她的骨灰埋在廣州世貿博覽館的草叢裡，講到最後她一度哽咽，狗頭蘿莉寫下：「今天晚上我在想：一張卡紙立著，不用誰動手，它自己就會倒，我就好像這張卡紙，發現盡頭無路可走，原來是自己不自量力。」無奈寫道「我就先走了，主要是我現在走，還是美麗幸福的，我可不想被封殺後再走，白白多承受幾波傷害，不用難過，不用可憐我，自離家所有的故事都是自己選擇」。目前警方回應人已找到，是平安的，網上流傳一段找到人的影片，疑似狗頭蘿莉在一棟廢棄樓中被發現，最後由朋友攙扶離開。

狗頭蘿莉在網上發布影片。（圖／狗頭蘿莉微博）

狗頭蘿莉在荒廢的建築物被找到。（圖／微博）

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