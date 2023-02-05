許多學生族群搭高鐵返鄉時都會購買學生票省錢。一位男學生表示，近日他搭高鐵被驗票時，被工作人員要求拿出學生證明，雖然他表示可以用手機登入學校系統證明自己真的是學生，對方卻還是說學生購票得先在手機下載在學證明書，讓被罰「加收票價50%」的他直呼是過時規定。不過許多網友看了之後，紛紛指出其實高鐵對學生證明的規定已經改很久，認為原PO「活該被補收車票錢」。

原PO在Dcard以「高鐵過時的規定@@？」為題發文表示，近日買高鐵學生票的他，驗票時被查學生證明，由於以前被驗票時，用手機登入學校系統就能證明學生身分，因此他原本也打算這樣做，沒想到這次還是被罰錢，加收了票價的50%，原PO也因此提醒，「提醒各位，搭高鐵買學生票，要記得帶學生證，或是先下載好在學證明書在本地端，慘痛經驗」。

對此，許多人紛紛回應，「要求學生證明的規定已經改一段時間，活該被補收車票錢」、「早就公告很久了，要用優惠就按別人的規定走」、「不同情你，我都是照規定走」、「只能說高鐵給你方便然後你當隨便，就這樣」。

根據台灣高鐵官網，學生票查驗規定，乘車時「應攜帶本人有效學生證正本（網路查詢學籍證明恕不適用）」，也可使用蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本輔助證明，另外電子版在學證明方式須先下載備查，「查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢學生身分證明」。