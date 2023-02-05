日本《產經新聞》引述未具名美日相關人士的話說，華盛頓建議在日本部署中程飛彈，作為強化東海和南海對中國防禦計劃的一部分，美日雙方已就此展開深入的討論。

《路透》報導說，駐日美軍還計劃在駐日美軍基地上部署遠程高超音速武器和戰斧巡航飛彈。日本政府準備與美方展開認真討論，但這項訊息沒有透露消息來源。

報導表示，雖然中程飛彈部署地點尚未確定，但《產經新聞》認為，日本方面正在探討將飛彈部署於南部九州島的可能性。

《路透》指出，日本和美國希望強化位於東海和西太平洋之間的島嶼，原因是這些島嶼很靠近台灣，形成軍事戰略規劃者所說的「第一島鏈」。島鏈一直向南延伸到印亞，是經常被提起用於在軍事上圍堵中國的戰略規劃。

中程彈道飛彈（MRBM）是彈道飛彈的一種，一般定義是射程在它的射程在1000至3000公里之間，但是美國與前蘇聯於1987年簽署的《中程導彈條約》則是定義為500至55000公里的飛彈。

射程超過1000公里的飛彈如果部署在日本，其打擊範圍可以抵達中國內陸政治與軍事心臟地帶，一向為中國堅決反對，視之為嚴重軍事威脅與挑釁舉動。過去幾年來美日之間曾有多次類似提議，視之為對中國軍事威懾的重點，但由於事涉敏感，最後皆未能定案。