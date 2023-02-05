土地公有保庇？台中市烏日區78歲詹姓老翁日前傍晚外出運動卻突然迷失方向，走了3小時還是找不到回家的路，在烏日區五光路徘徊許久，民眾見老翁神情茫然且疲憊，熱心協助報警，最終詹翁因為記得「祂」，順利指引回家路，結束短暫驚魂記。

台中市政府警察局烏日分局員警日前晚間執行巡邏勤務接獲民眾報案，立即前往詹翁所在地。詹翁向警方表示，他在傍晚外出散步，卻一時忘記回家的路，只記得家附近有座土地公廟，員警立即載詹翁至轄內有土地公廟的地方增加印象，直到載至仁德里土地公廟附近時，詹翁順利想起住處、成功返家，也對員警頻頻表示謝意。

烏日警分局呼籲，家中長輩若年事已高，記憶力大不從前有減退的現象，應多多留意其行蹤，避免單獨外出，並應隨身佩戴愛心手環或放置家屬聯繫方式之紙條在其口袋，以防長輩如走失能盡速聯絡家屬。

烏日警分局龍井分駐所於日前晚間前進社區，利用應景元宵搓湯圓活動，與民眾近距離接觸，向里民進行交通及治安宣導。（烏日警分局提供／潘虹恩傳真）

烏日警分局龍井分駐所於日前晚間前進社區，利用應景元宵搓湯圓活動，與民眾近距離接觸，向里民進行交通及治安宣導。（烏日警分局提供／潘虹恩傳真）

另，烏日警分局龍井分駐所於日前晚間前進社區，利用應景元宵搓湯圓活動，與民眾近距離接觸，同時向里民進行交通及治安宣導；透過直接溝通交流，聆聽民眾的期許與建言，建立互信友善通報網絡，發揮「警力有限，民力無窮」效能。

現場員警針對「假網拍」、「投資詐欺」、「解除ATM分期付款」等常見的詐騙手法進行案例分享，提醒民眾遇到任何疑似詐騙的情況，可以打165反詐騙諮詢專線或110查證，以免成為詐騙受害者；也提醒，民眾穿越道路應走行人穿越道並遵守燈光號誌指示，切勿違規穿越道路，晨昏時走路穿戴亮色衣服及配戴反光配件，才能減少交通事故發生。