這個休賽季對於巨人球迷的心情來說就像洗三溫暖般，因為他們是最認真追求「法官」賈吉（Aaron Judge）的球隊之一，但這位美聯新科年度MVP最後以9年3.6億美元合約回到了洋基，不僅如此，連已經口頭答應加入球隊的明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），卻因為體檢卡關而遭到放棄。身為招募團隊一員的韋伯（Logan Webb）談到賈吉選擇留在洋基隊時，表示自己相當失望，「我不曉得用什麼詞好，也許是痛心疾首。」

巨人5日舉辦感謝球迷活動，不過人潮相比以往衰退許多，曾幫助球隊奪下多座世界大賽冠軍的林斯康（Tim Lincecum）、龐加納（Madison Bumgarner）及波西（Buster Posey）等功臣陸續離開，帶領巨人重返榮耀的重任就落在了近年投球成績穩定的韋伯身上。

無緣2隻自由市場上的大魚，巨人也陸續補進漢尼格（Mitch Haniger）、康佛多（Michael Conforto）、馬納亞（Sean Manaea）及羅傑斯（Taylor Rogers），依然無法提升球隊過於平民的陣容，而韋伯卻不這麼覺得，「克勞佛（Brandon Crawford）就是其中之一，彼德森（Joc Pederson）在聯盟是響叮噹的人物。」韋伯並不認為球星一定是勝利保證，「我認為有一群站在同一陣線、以獲勝為目標的夥伴，我覺得我們可以在新賽季幹點大事。」

已經是巨人輪值要角的韋伯還剩下2年仲裁，最快得等到2025年球季結束後才會成為自由球員，據《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）報導，巨人已與韋伯進行長約的討論，不過雙方並未提供會談的細節，媒體對於談判結果相當關心，因為自從棒球營運總裁薩迪（Farhan Zaidi）2018年上任以來，巨人還沒有開出3年以上的合約給投手。