台中市政府因應工廠管理輔導法新增第28-13條規定，日前修正發布「台中市執行違反工廠管理輔導法統一裁罰基準」，至今年1月底止，還有超過3成納管工廠未提改善計畫，經發局今天呼籲，已申請納管工廠應於今年3月19日前提出改善計畫，違者將依相關規定裁處斷水、斷電。

根據經發局統計，已申請納管應提送工廠改善計畫的未登記工廠業者計8206家，截至今年1月底止，已有5452家提送申請，尚有2754家未提送，比例超過3成。

經發局指出，針對非屬低污染或其他情節重大致有影響公安、食安、環安疑慮的事業工廠，違反工輔法第10條第1項規定，未完成工廠登記，擅自從事物品製造、加工者，經查獲後將令其勒令停工，拒不遵從者即執行停止供電、供水。至今已勒令停工70家工廠，並辦理及配合他機關執行38件停止供水供電案件。

至於屬低污染事業工廠，違反工輔法第10條第1項規定，未完成工廠登記，擅自從事物品製造、加工，必要時將執行停止供電、供水，呼籲已申請納管工廠應於今年3月19日前提出改善計畫，否則將依相關規定裁處。

經發局呼籲，已申請未登記工廠納管者應於今年3月19日前提送工廠改善計畫，如逾期未提送將面臨停止供電供水情事，請業者務必於期限內向市府特定工廠登記單一窗口提出申請。