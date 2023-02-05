陳淑芳今出席《戲如妳》新書發表會（陳俊吉攝）

83歲金馬影后陳淑芳5日出席《戲如妳》新書發表會，聊到她出道60餘年的戲路人生，竟有兩度錯過成為「國際巨星」的機會，就是去年推掉兩部來自美國、立陶宛的海外戲約，因為當時她身體狀況不適合坐長途飛機，劇組又需要選在當地最冷的天氣拍，只好忍痛婉拒，不過她也說：「不怕，有機會的，有緣會再來。」

陳淑芳近年工作不斷，新書發表會的與談人、電影《孤味》導演許承傑也透露，兩人繼長片《孤味》後再度合作，已在去年拍完一部短片，許承傑賣關子表示：「阿姨（陳淑芳）演一個大家會嚇到的角色，請大家期待。」另陳淑芳提到，這次的專書《戲如妳》只是首部曲非完結篇，已有計畫再出下一本。

問陳淑芳接下來還想挑戰什麼角色？她說若有機會演現在最受歡迎的宮鬥劇，就要演出壞嬤嬤，笑稱：「演壞的才會出名！」她更大膽表示，入行多年，如可以演到街妓「站壁女」也很有趣，「雖然已經這麼多歲，看我演『站壁』也會很好看吧！」

陳淑芳拍戲60多年，敬業態度大家有目共睹，最為人津津樂道的，就是1996年她接演《春花夢露》的祖母一角，因角色需要講話「漏風」，她當機立斷就決定要把自己的門牙敲斷，如實出演。新書發表會當下，陳淑芳也不吝取下假牙給現場讀者親眼見證，演藝的匠人精神在她身上留下痕跡，引來一片熱烈掌聲。