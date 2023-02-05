福原愛之前因爆出雙重不倫風波重創形象，雖然積極拚復出，仍不被外界看好，去年8月她遭「橫濱男」前妻提告，同年11月她發聲明表示對方已撤告，一切都是原告誤解，並強調日媒報導「全是不實報導」，本以為事件已落幕，今(5日)凌晨，她又突發文向「橫濱男」前妻致歉，但隨即就刪文。

福原愛今突在微博發聲明表示，雖然雙方的糾紛已經完美解決，但在翻譯成中文的聲明書中，與日文和解書內容出現差異，因此整理出2人當初和解的3點聲明，包括和橫濱男之間的關係不是出軌、福原愛得知橫濱男是已婚人士之後，並無意爭奪的意圖以及福原愛的行為並不能稱為不當介入。

福原愛凌晨突發聲明又秒刪。（圖／取自微博）

但是之前發表的中文聲明書有「原告未完全了解事實」、「不存在破壞原告婚姻的事實」的表述，對原告造成困擾，因此向橫濱男前妻道歉，並附上完整日文版聲明。

不過該聲明發布後，沒多久就遭刪除，但已被網友們截圖瘋傳，也讓外界霧裡看花。福原愛之前遭踢爆和「橫濱男」婚內出軌，且明知對方已婚，之後兩人各自離婚後，就正式交往，因此遭「橫濱男」前妻提告，求償精神撫慰金1100萬日圓（約新台幣251.4萬元）。