第一場新北市元宵平溪天燈節活動展開，眾多民眾的新年祈願隨著天燈冉冉升起。（張志康攝）

影》百盞天燈壯觀齊飛照亮夜空，新北平溪天燈節熱鬧登場。（張志康攝）

新北市平溪天燈節的首場活動5日傍晚6時起，在新北市平溪十分廣場盛大舉行。雖然十分天氣因為季風因素影響陰雨綿綿，但現場仍有上萬名民眾積極參與。第一場活動中，大型造型雙主燈，與百盞天燈齊飛的畫面，讓現場民眾驚呼不已。

第一場新北市元宵平溪天燈節活動展開，眾多民眾的新年祈願隨著天燈冉冉升起。（張志康攝）

新年平溪天燈節的主燈，是由「天燈國寶」胡民樹老師與知名畫家Rabbit with Mask面具兔共同製作的雙主燈，2盞20呎超大型主燈生動可愛，讓現場的民眾不時大喊「好可愛！」

新北市副市長謝政達表示，往年的新北天燈節都吸引了數百萬人次到場參加，近年雖因新冠疫情影響，但隨著疫情緩和，今年新北市平溪天燈節更是有所突破，首次製作2盞20呎超大型主燈。

今年的平溪天燈節活動仍然吸引了不少外國遊客參與，在天燈上可以看到最美好的祈願。（張志康攝）

今年的天燈節現場人數相較往年較少，但十分天燈廣場上仍然擠滿了想要一起施放天燈的民眾，也可以看到有不少外國遊客參與。一位來自以色列的遊客表示，這是他第一次參與天燈節活動，天燈上的願望寫著「Love ＆ Peace」。

在現場指揮的控制下，包括主燈以及眾家遊客一起施放天燈，也帶著現場民眾的祈願與夢想，冉冉升空飛向天際。盯著天燈上升的民眾，臉上充滿著愉悅、開心、幸福。

隨著全球疫情趨緩，各國陸續開放入境，蓄積已久的觀光人潮將成為今年重點，而春節連假後的第一個周末，迎來世界節慶盛會「2023新北市平溪天燈節」，今早吸引民眾到活動會場排隊領取天燈施放券，現場除了國人外，更是睽違許久，在疫情後觀光漸復甦之際，有外國觀光客湧入，體驗天燈冉冉上升的壯觀美景。

不少外國旅客表示，能參加到活動，心情非常開心及興奮，因為新北市平溪天燈節被譽為一生必來景點，所以很期待夜晚的天燈晚會，而平溪的自然美景風光旖旎，在地人的熱情，只有真正來到台灣，才會感受得到。

第二場次天燈節晚會，新北市府將與民眾一起迎接即將到來的浪漫情人節，與大家相約「情定平溪Yes, I do.」，活動時間為2月11日（六）18時於平溪國中舉行。據了解，新北市長侯友宜將出席2月11日在平溪國中的天燈節活動，當天侯將邀請北北基桃首長參加，也是繼2019年北北基桃首長合體參加天燈節活動後，再次聚首，實踐侯友宜北台灣共好的理念。，與大家一起閃亮平溪，傳遞幸福分享愛。