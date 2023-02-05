大甲鎮瀾宮依例在元宵節晚上6時，舉行今年大甲媽祖遶境起駕時間「筊筶」擲筊儀式。(陳世宗攝)

鎮瀾宮董事長顏清標擲出第二筊獲得「勝筊」！(陳世宗攝)

鎮瀾宮今年將於國曆4月21日晚上11時5分起駕，30日回駕大甲鎮瀾宮安座。(陳世宗攝)

大甲媽九天八夜徒步遶境進香活動，每年都吸引國內外上百萬媽祖信徒熱情參與。今年將於國曆4月21日晚上11時5分起駕，30日回駕大甲鎮瀾宮安座。5日晚上元宵節筊筶典禮，由董事長顏清標擲出第二筊獲得「勝筊」！顏清標強調，感謝民政局長吳世瑋及各友好宮廟朋友的共同盛舉。

大甲鎮瀾宮於今天上午9時起，舉行癸卯年上元佳節起斗點燈、安太歲祈安典禮，並於下午3時恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽後，隨即進行誦經儀式；下午5時30分，舉行人間國寶「陳三火」剪黏工藝作品展覽剪綵；5時40分舉行媽祖賜福元神平安燈「點燈典禮」，下午6時進行癸卯年遶境進香日期「筊筶典禮」。

大甲鎮瀾宮依例在元宵節晚上6時，舉行今年大甲媽祖遶境起駕時間「筊筶」擲筊儀式。由董事長顏清標主持，率領全體董監事上香請示媽祖進香日程，現場吸引許多關心媽祖出巡的信眾圍觀，每個人目不轉睛的注視著擲筊儀式；顏清標在擲第二筊杯，即獲得聖筊信眾歡呼連連。

大甲媽祖上百年來，每年擲筊前都從神龕內恭請每年帶領進香隊伍的三尊媽祖於殿頂安座後，再由媽祖親自裁定出巡日期。顏清標說，今晚大甲媽決定國曆4月21日子時11時5分起駕；媽祖很高興「聖筊」很穩，很感謝民政局長吳世瑋及各友好宮廟朋友的共同參與。

鎮瀾宮今年遶境進香行程，4月21日晚上11時5分起駕，22日駐駕彰化市南瑤宮，23日西螺鎮福興宮，24日、25日新港鄉奉天宮，26日西螺鎮福興宮，27日北斗鎮奠安宮，28日彰化市天后宮，29日清水區朝興宮，30日回駕大甲鎮瀾宮。