經歷漫長78天的努力，桃園永豐雲豹終於再次嘗到贏球滋味！「魔獸」霍華德5日先發只打24分鐘，就拿21分、14籃板及6助攻，艾夫伯也攻下37分，攜手幫助雲豹110比90修理地主台中太陽，總算拿下本季第2勝(11敗)，也中止10連敗，最近狀況連連的太陽則吞3連敗。

太陽賽前才因洋將艾倫突然受傷，只能讓原本掛助理教練的尼奧緊急頂替，加上前SBL台啤洋將喬丹才剛報到，太陽明顯陷入相當嚴重的戰力下滑狀態，今天一開賽也被雲豹壓著打，尤其是無法阻擋霍華德內線強攻，以及艾夫伯的切入製造犯規。

光在上半場，霍華德投11中6、6罰中3，拿16分、8籃板、4助攻、1抄截與1火鍋，艾夫伯也有12分、籃板，兩大主力帶領雲豹打完上半場，取得53比46領先，看來很有機會中止最近這波連敗頹勢，反觀地主太陽半場以喬丹17分最高。

霍華德第3節很快就把數據累積到雙十，艾夫伯也有凶猛火力，甚至羅振峰、鄭瑋、盧傑閔等人都投進三分球，雲豹轉眼取得20分以上領先，甚至最多領先到26分，前3節打完，雲豹91比68領先，就算末節霍華德都沒打，雲豹仍把領先擴大到30分以上，太陽提前投降。

雲豹上次贏球，是去年11月19日延長擊敗新北中信特攻，如今終於搶到本季第2勝，接下來雲豹繼續在客場作戰，12日前往高雄巨蛋遭遇高雄全家海神。