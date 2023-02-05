長佳鎖定醫療大數據、醫療人工智能、雲端生醫平台等三大領域。醫療人工智能是最為核心的營業項目，此一項目被劃入電腦輔助診斷醫療器材(Computer-Aided Diagnosis Medical Device)，可視為是跨電腦輔助軟體系統與醫材兩領域的新興領域，由於產品研發過程需整合醫療與資訊兩方面的專業知識，進入門檻相當高，發展前景樂觀。

據全球知名的權威市場評估機構Grand View Research 2021年的報導，全球醫療保健AI 市場規模2020年為67億美元，2021年為104億美元，預估2022年起至2028年，複合年增長率為41.8%，到2028年市場規模將達到1,202億美元，也就是說，醫療AI的市場在七年內將會成長將近20倍。

股東實力雄厚的長佳，大股東包含趨勢科技、廣達、大銀、晟德、元大、安基、尚禾等，皆為布局在數位醫療領域的常客。

董事長陳明豐表示，長佳的四項核心關鍵技術包 含：EF DELTA ENGINE、EF SMART DNA、EF CPA與EF GMMP，技術結合 大數據資料庫，使長佳可以快速開發多科別、多疾病的AI臨床應用， 其專長項目為腦神經、心血管與癌症等急重症，並已獲得美國FDA許 可證六張、台灣TFDA許可證10張、各國專利21項。

目前已與淡馬錫旗下投資公司轉投資的腎臟病醫材公司，簽訂技轉與合作開發計畫，該合約不含衍生利益金高達3,722~3,812萬美金，第一筆款並已入帳。