彰化縣秀水鄉5日清晨發生火燒車，消防人員機獲報案後，緊急撲滅火勢，拉出車上男子，已經沒有生命跡象。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣秀水鄉5日清晨發生火燒車，消防人員機獲報案後，緊急撲滅火勢，拉出車上男子，已經沒有生命跡象。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣秀水鄉5日清晨發生火燒車，消防人員機獲報案後，緊急撲滅火勢，拉出車上男子，已經沒有生命跡象，送醫急救，宣告不治，警方調查其身分，死者是陸軍八軍團20歲黃姓現役軍人，轎車是死者借來，死因仍待釐清。

彰化縣消防局5日凌晨4點39分接獲報案輕生事件，彰化縣消防局第三大隊緊急出動、趕赴現場，將男子拉出車外，已經沒有心跳、呼吸、送醫急救，但轎車也迅速燃燒成一團熊熊烈焰，現場由秀水分隊小隊長陳玄龍負責指揮搶救，5點6分將男子送院、5點15分將火勢撲滅。

這起火燒車發生在男子住家外，未燒到民宅，男子是先在車內昏迷，被救出，救護人員評估患者為非創傷OHCA，立即給予CPR、AED等相關救護處置，送往彰化基督教醫院，但仍宣告不治。

警方調查發現，死者疑為陸軍八軍團的黃姓士兵，才20歲、轎車是借來的，車牌已經燒熔不可辨識，家屬相當悲慟，不解動機，日前才發生陸軍第八軍團的軍官情侶前年拍攝的性愛影片，在網路上遭瘋傳，又發生輕生事件，警方表示死因還在調查。

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