台灣燈會睽違23年再次在台北舉行，為年節尾聲增添炫麗氛圍。但台北市議員汪志冰指出，前市長柯文哲於2019年因市民i-Voting的環保團體提案而取消發送燈籠，今年交通部卻購置8萬個燈籠在燈會現場應景。她質疑，地方政府已行之多年的環保觀念的先驅作為，沒想到竟遭中央部會無腦破壞殆盡，無視提燈無論電池或材質產生大量不可逆的危害環境的問題，諷刺的是，難道2050年的淨零排放國家政策目標只是淪為口號？

汪志冰3日發新聞稿表示，今年市議會研究室收到停發4年的元宵小提燈，原本以為是市長蔣萬安新人新政恢復發放，經議會研究室調查發現，原來是主辦單位交通部為「台灣燈會」特別購置8萬個燈籠，除提供各里長辦公室外，在燈會現場以及運用臺北通APP預約皆可領取。對此，市府民政局表示，近年市民環保意識抬頭，市政府自2019年透過民眾i-Voting提案並且通過停止發送小提燈至今，因此今年市府並無加製的打算。

汪志冰強調，台北市政府好不容易在台北市民維護環境的共識下，停發元宵節小燈籠已經4年，卻遭主辦燈會的交通部大手筆8萬個燈籠壓境。試想，一次性的燈籠將產生8萬個電池，再加上這次燈籠材質屬「不可回收」塑料合成紙，衍生大量廢棄物，更何況廢電池含有汞、鉛、錳、鋅等重金屬，不但將造成健康的威脅也會嚴重汙染環境。

汪志冰痛批，民眾歡慶元宵節的同時，中央部會對環保的意識認知竟完全狀況外，做了最壞的示範！總統蔡英文於2021年4月22日世界地球日宣示，2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。反觀台北市，去(2022)年6月22日三讀率先全國通過《台北市淨零排放管理自治條例》，同時也是全國第一座元宵節停止發送免費提燈的城市，兩相比較，中央的環保政策仍然只是停留在口號階段？