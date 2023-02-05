土耳其航太工業公司(TAK)研製的首架輕型戰鬥教練機「噴射鳥」(Hurjet)，進入地面測試階段，成功點燃了主引擎，搏得現場人員的一陣掌聲。這型戰機除了飛行訓練以外，也是一種輔助戰機，可協助F-16執行任務。

噴射鳥的座艙一景，可見是大型平板觸控式儀表。(圖/Youtube)

防衛部落格(Defence-Blog)報導，「噴射鳥」是一種單引擎、串列雙座，具有超音速性能的高級戰鬥教練機，研發目的是取代諾斯洛普T-38超音速教練機，並且擔任F-1戰機的輔助任務，比如近距離空中支援、地面火力支援。

HÜRJET motor çalıştırdı

噴射鳥全長13.6公尺、翼展9.5公尺，高5.1米，機翼面積35平方公尺，主翼到機身之間有一段前緣翼，外型與韓國-美國合製的FA-50有些相似。它的引擎可能是一具奇異F404-GE-102具後燃器的渦扇發動機，極速大約1.6馬赫。

剛出廠的原型機將進行地面測試，未來還有一架進行疲勞測試。預計該型戰機將在今年服役。