一聽到「開動」，全場民眾歡欣鼓舞一窩蜂搶吃！（周麗蘭攝）

雲林縣馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵吃飯擔活動暌違2年今（5日）舉行，現場湧入至少5萬人等候，人山人海一望無際，因遶境隊伍行程延遲，今年吃飯擔直到下午3點半才開動，不到半小時，2萬5000多公斤的油飯、麻油雞、酸菜鴨全部一掃而空。

馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵節吃飯擔活動由褒忠鄉、東勢鄉內的5股14庄輪流舉辦，輪到當東道主的村莊負責準備吃飯擔場地及飲食，今年東道主為東勢鄉同安村，吃飯擔地點在開安宮附近約5公頃農地。

在田地中央吃飯是個難得經驗，雲林縣馬鳴山鎮安宮每年元宵都會舉辦。（周麗蘭攝）

褒忠鄉、東勢鄉吃飯擔習俗已100多年，前年及去年因疫情停辦，今年終於復辦，當地民眾相當期待，同安村民家家戶戶認養以「斗」計算的油飯，招待遶境隊伍與賓客，今年估計總共準備2萬5000公斤油飯，還有各家特色麻油雞湯、酸菜鴨湯、貢丸排骨湯、羊肉爐等。

今年延遲至下午3點半才宣布開動，等飯秩序仍然很好。（周麗蘭攝）

吃飯擔活動暌違2年今（5日）舉行，民眾來自全台各地，現場人山人海。（周麗蘭攝）

吃飯擔活動必須等南旗、北旗兩支遶境隊伍集結，由地方領袖喊開動才能吃，往年盡量控制在中午時分開動，今（5日）因參加人數爆多，遶境時間拖長，直到下午3點半才由東勢鄉長張健福宣布開動，現場民眾雖飢腸轆轆，但都遵守習俗規範。

副總統賴清德到現場致意，表示盛況名不虛傳。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善、副總統賴清德，陸續於下午2點抵達，原定由賴清德擔任宣布開動的嘉賓，但因遶境隊伍仍未忙完，賴清德先致詞離去，他表示，久聞鎮安宮五年千歲吃飯擔盛名，第一次參加果然名不虛傳，恭祝五年千歲神威顯赫，保祐台灣風調雨順、國泰民安，疫情能早日結束，人民恢復正常、安全生活。

張麗善表示，很高興賴清德副總統來東勢見證這項無形文化資產，鎮安宮這幾年在主委章金樹帶領下，不僅發揚宗教傳統文化，更將宗教文化與民眾活動結合在一起，今天吃飯擔才能夠辦得如此盛大，雲林人也要用熱情招待來自全國各地的民眾。

今天到場等吃飯擔的民眾人山人海，有些從11點開始等候，東勢鄉今天下午風勢強勁，寒風刺骨，民眾沒離開，全都站在田地上聊天等開動，畫面十分溫馨和諧。

一個身心障礙郊遊團「熊貓遊台灣」也騎著手搖車從斗南搖了30公里而來。（周麗蘭攝）

一個身心障礙郊遊團「熊貓遊台灣」也騎著手搖車從斗南搖了30公里而來，70歲蕭小姐表示，有一名團員是東勢同安村人，邀請大家來作客，他們就從全台各地來了，第一次參加覺得很趣。

東道主之一的陳姓村民表示，她準備4斗米，委託專業人士幫忙做油飯，一斗工資2000元，麻油雞是自己煮的，希望大家吃得開心。

遠從斗六去東勢看熱鬧、吃油飯的80歲陳姓阿嬤表示，這種活動很有意義，謝謝東勢鄉村民的招待，油飯料很多很好吃，大家辛苦了。