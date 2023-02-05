台灣燈會暌違23年重回台北市舉辦，今（5）日下午先是舉辦踩街遊行，由國內外頂尖演藝團隊受邀表演，替台灣燈會暖場。今晚7時進行開燈典禮，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安都現身共襄盛舉，一同點亮主燈「玉兔壯彩」。
2023台灣燈會今天起至2月19日，將展出15天，民眾可前往台北國父紀念館、東區商圈、信義商圈及松山文創園區等4大展區及台北十二行政燈區欣賞燈飾作品，共慶元宵。
台灣燈會暌違23年重回台北市舉辦，今（5）日下午先是舉辦踩街遊行，由國內外頂尖演藝團隊受邀表演，替台灣燈會暖場。今晚7時進行開燈典禮，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安都現身共襄盛舉，一同點亮主燈「玉兔壯彩」。
2023台灣燈會今天起至2月19日，將展出15天，民眾可前往台北國父紀念館、東區商圈、信義商圈及松山文創園區等4大展區及台北十二行政燈區欣賞燈飾作品，共慶元宵。
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