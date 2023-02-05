嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作，攜手導入「營養5餐」教育計畫，並在8所示範學校打造食育教室的體驗空間，近日更獲灃食文化教育基金會捐贈兩套大型教具和飲食桌遊，讓學童從玩樂中學習到食育知識。
教育處林立生處長表示，灃食基金會「營養5餐」計畫，主要是透過每周5餐，讓學童學習均衡健康、美學品味、飲食知識、服務精神及感恩惜福5大課題，嘉市有8所學校是示範學校，在灃食協助下，各校善用閒置空間打造一間食育教室，讓孩子在食育教室中用餐、上課，逐步建構孩子生活品味、飲食素養及培養健康的飲食習慣。
除建構食育教室，引進主廚入校、營養師導入等，灃食公益飲食文化教育基金會也搭配推出大型教具「農場大叔的倉庫」及飲食桌遊「配配吃不ㄘㄨ」，林立生說，特色教具和桌遊有分齡設計，可讓學校自由運用，搭配課程，讓孩子們在情境式環境下能愉快學習飲食知識，飲食教育變得更有趣。
親自和孩子一起玩教具和桌遊，林立生說，「農場大叔的倉庫」是將6大類食物製成大小不一的圓形幣，孩子透過投擲能清楚理解各類食物的所屬類別，並且從投擲分類過程中，去理解每天飲食量的多寡，桌遊「配配吃不ㄘㄨ」則運用了牌卡配對的概念，引導孩子認識日常飲食中該如何正確選擇食物，透過實作體驗，撞擊出更多火花。
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