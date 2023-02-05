嘉義市政府獲灃食公益飲食文化教育基金捐贈兩套大型教具和飲食桌遊，讓學童從玩樂中學習到食育知識。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

親自和孩子一起玩教具和桌遊，林立生說，透過實作體驗，飲食教育能撞擊出更多火花。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作，攜手導入「營養5餐」教育計畫，並在8所示範學校打造食育教室的體驗空間，近日更獲灃食文化教育基金會捐贈兩套大型教具和飲食桌遊，讓學童從玩樂中學習到食育知識。

教育處林立生處長表示，灃食基金會「營養5餐」計畫，主要是透過每周5餐，讓學童學習均衡健康、美學品味、飲食知識、服務精神及感恩惜福5大課題，嘉市有8所學校是示範學校，在灃食協助下，各校善用閒置空間打造一間食育教室，讓孩子在食育教室中用餐、上課，逐步建構孩子生活品味、飲食素養及培養健康的飲食習慣。

除建構食育教室，引進主廚入校、營養師導入等，灃食公益飲食文化教育基金會也搭配推出大型教具「農場大叔的倉庫」及飲食桌遊「配配吃不ㄘㄨ」，林立生說，特色教具和桌遊有分齡設計，可讓學校自由運用，搭配課程，讓孩子們在情境式環境下能愉快學習飲食知識，飲食教育變得更有趣。

親自和孩子一起玩教具和桌遊，林立生說，「農場大叔的倉庫」是將6大類食物製成大小不一的圓形幣，孩子透過投擲能清楚理解各類食物的所屬類別，並且從投擲分類過程中，去理解每天飲食量的多寡，桌遊「配配吃不ㄘㄨ」則運用了牌卡配對的概念，引導孩子認識日常飲食中該如何正確選擇食物，透過實作體驗，撞擊出更多火花。