道安資訊網統計彰化縣去年1至11月，車禍死亡人數236件，較去年同期增加57件，今年新春期間，更是創紀錄的接連發生4起死亡車禍，特別的是死者都非常年輕，讓人發毛，有人提出舉辦祈安法會，但更有指出，要加強規畫更安全道路、體檢肇事路段和路口。

彰化縣從大年初二起，短短10來天，在彰化市、和美及伸港等鄉鎮陸續發生4起死亡車禍，先是大年初二凌晨，21歲陳姓男子大過年載著一家3口偕同2名友人，行經彰化縣美港公路，自撞路邊電線桿，當場失去生命跡象，送醫急救不治。

接著，彰化警分局29歲警員高偉倫值勤完騎車回家，等紅燈時遭毒駕的男子駕車從後方追撞，送醫不治。

2月1日上午和美鎮欣北路與思北路口，26歲施姓婦人騎機車與轎車碰撞，婦人送醫不治，遺留3個就讀國小的子女；出事地點附近，2月3日晚間，又有小六生過馬路，距離住家500公尺，被轎車撞飛墜地，送醫不治死亡。

新春大吉大利，卻接連發生死亡車禍，且都很「特殊」、特別地年輕，讓人唏噓也不禁發毛。

根據道安資訊網統計資料顯示，去年死亡車禍已經增加了，以小客車駕駛和高齡騎士佔最大宗，而交通部道路交通安全委員會統計，彰化縣從2019年到2021年，車禍死亡人數達627人，是六都以外全國死亡人數最高的，還比台北市近3年累計死亡363人還多。

彰化縣接連發生警察被毒駕撞死，也從1月24日起連續3天同步大執法，取締違規案4575件，其中闖紅燈458件、超速3532件及其他違規585件。縣議員賴清美認為交通大執法後，和美、伸港又接連發生死亡車禍，讓不少人心驚，建議「拜一拜」，更重要是要改善路口、號誌，強化宣導。