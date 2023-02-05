台積電的高薪讓許多人無限嚮往。一位8年級生表示，自己過去準備當兵時，申請台積電的預聘暨研發替代役失敗，內心一直對它抱著嚮往，加上先前大缺人時期，身邊的台積電友人都能夠擁有高薪待遇，因此最近收到台積電招募時，讓30歲的他心中癢癢的想轉職。不過許多網友發現，在南部的他有房、有車、沒貸款、是房東，正職工作年薪高達180萬還正常上下班免輪班，紛紛勸他千萬不要想不開跳槽！

原PO在Dcard發文表示，當初台積電研替名額少，他申請沒上後內心一直有著嚮往，雖然後來台積電常常發送面試邀請，但因為研替綁約的3年間，他不想惹麻煩換公司，所以都沒有應邀；之後他跳槽到另一間公司，年薪約180萬，每天17時30分準時下班免輪班，但也沒什麼成就感。

原PO指出，先前台積電出現大缺人時期，他身邊的朋友、學長紛紛跳槽，待滿3年就能領到年薪250萬以上的薪水，相當羨慕的他最近剛好收到台積電廠務工程師面試邀約，於是相當想跳槽；不過原PO透露，自己本身有房、有車、沒貸款、是房東，薪水在南部還算堪用，跟親友、爸媽討論後都被勸退，讓他好奇到底是否該跳槽轉職看看。

對此，許多科技業人士紛紛回應，「別去，把時間花在自己身上」、「沒車沒房才要去，有車有房請享受人生」、「剛好跟你相反，從神山上逃出來，能夠準時下班又不用輪班才好，心理的壓力沒進去過真的不要太高估自己，另外32職等3年領滿才有250萬，而且要蹲3年，年資會不會被打折未知，跳過去其實您現職差異不大給你參考」。聽聞內行人的建議後，原PO也表示未來會好好把握現在享受人生。